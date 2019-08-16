РИАМО - 16 авг. Управление судебного департамента в Московской области закупит более 220 новых мантий для судей региона, начальная цена контракта составляет 2,27 миллиона рублей, сообщается на портале госзакупок.

В закупке не сможет участвовать продукция, произведенная в иностранных государствах. Сейчас идет прием заявок, который продлится до 26 августа. К участию в закупке допускаются только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации. Сам аукцион проведут 27 августа.

«Объект закупки — поставка служебного обмундирования (мантии) для обеспечения судей районных (городских) судов Московской области и гарнизонных военных судов», - говорится в сообщении.

Контракт предусматривает закупку 142 женских мантий и 85 мужских. В документации закупки уточняется, что мантия должна обладать большим объемом, используемая ткань должна быть легкой и обладать хорошей формоустойчивостью. К мантии должно прилагаться не менее трех комплектов запасных съемных манжет и воротников.