РИАМО - 16 авг. С 2018 года в Москве свидетельство о рождении ребенка можно получить прямо в роддоме, на сегодняшний день документы при выписке получают 40% младенцев, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Родителям, определившимся с именем малыша, с 2018 года начали выдавать свидетельства о рождении ребенка в роддомах столичного департамента здравоохранения. Документы при выписке получают уже 40% малышей, такая возможность сейчас доступна во всех роддомах Москвы», - говорится в сообщении.

Чтобы получить свидетельство о рождении в акушерском стационаре, женщина должна написать заявление на бланке, выдаваемом в больнице. Также следует предоставить оригинал паспорта и медицинскую справку о рождении из роддома, супругам потребуется принести свидетельство о заключении брака.

В каждом роддоме городского департамента здравоохранения при выписке дарят набор для новорожденного, состоящий из 44 универсальных предметов, которые одинаково подходят мальчикам и девочкам. В комплект входят матрац, одеяло, пеленки, комбинезоны, купальное полотенце с варежкой, подгузники, ползунки, боди, электронный термометр и другие предметы.