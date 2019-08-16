РИАМО - 16 авг. Накануне в Дмитровском и Одинцовском городских округах обнаружили две минометные мины времен Великой Отечественной войны, все боеприпасы не представляют угрозы для жизнедеятельности и будут утилизированы, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

«В 13:50 15 августа поступило сообщение об обнаружении минометной мины времен ВОВ по адресу: город Дмитров, микрорайон ДЗФС, территория бывшего завода ДЗФС. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет», - говорится в сообщении.

Также мина времен Великой Отечественной войны была обнаружена в деревне Якшино Одинцовского городского округа. Боеприпас не представляет угрозы для жизнедеятельности и будет утилизирован.