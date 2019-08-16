Люблинско-Дмитровская линия – первая в Московском метрополитене, открытая после распада СССР, в 1995 году. Построенная в лихие 90-е ветка всего из шести станций сейчас – одна из самых длинных в столичной подземке (38,5 км) и при этом загруженная меньше других. Здесь находится самая европейская станция метро Москвы – «Римская», с единственным фонтаном метро, и всего одна пересадка на кольцо. В прошлом году открылись три новых станции – «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская», чему обрадовались жители московского «севера». Постоянные пассажиры рассказали РИАМО, за что любят «салатовую» ветку, и чего им не хватает.

Пассажиры «на релаксе» и пустота в час пик

Мария, 32 года, писатель фантастики:

«Я живу на самом юге Люблинско-Дмитровской линии – на станции «Зябликово», ее открыли в декабре 2011 года. Она простая по дизайну, никаких тебе мозаик и колонн, зато людей мало, а пространства – много, есть две пешеходные галереи над поездами, как на «Комсомольской».

«Зябликово» залегает в низине, и во время ливней ее пару раз заливало. В непогоду там часто дежурит спецавтомобиль со шлангами и насосами.

Огромный плюс – пересадка с «Зябликово» на «Красногвардейскую». Я могу сесть как на «зеленую», так и на «салатовую» ветку, смотря куда надо. «Неместные» эти две линии путают. Хотя они очень разные. Зеленая – более скоростная, с нее быстрее попасть на Кольцевую и в центр, пересадок больше, но там постоянно толкучка. Салатовая – довольно свободная, даже в часы пик людей не так много, можно сесть.

Из-за того, что «зеленая» ветка сильно загружена, пассажиры там агрессивные и злобные. Еще и кондиционеров в вагонах нет.

На «салатовой» ветке пассажиры спокойнее и адекватнее – даже бабули не нападают на молодых, которые сидят.

Вагоны поездов хотя и старые, зато хорошо проветриваются».

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Фанаты Достоевского и торговцы с «Садовода»

Ирина, 37 лет, бухгалтер:

«Наша ветка однозначно лучше других. Еще она такого приятного цвета – светло-зеленая, позитивная, как салатный лист!

Я работаю на «Достоевской», сажусь на «Братиславской» и за 40 минут по прямой уже в центре. Хотя езжу в часы пик, свободные места есть всегда. В метро меня в основном окружают приятные интеллигентные лица.

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Единственное жирное «но» - станция «Люблино». Поздно тут лучше не ездить. Рядом расположен рынок «Садовод» и торговый комплекс «Москва», наследники «Черкизона», поэтому на станции и рядом с ней всегда много торговцев с баулами. Не дай бог оказаться в переходе – тебе обязательно «свистнут» в спину.

Мне очень нравится, как оформлена станция «Достоевская». Мрачный Федор Михайлович просто шикарен, художники выложились на все 100!

Идешь хмурый и не выспавшийся на работу, а он как зыркнет на тебя: «Тварь ты дрожащая или право имеешь?!»

И сразу школьный курс литературы вспомнишь, а заодно и проснешься».

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«Пупсики» на «Римской» и длинные перегоны

Кирилл, 36 лет, фрилансер:

«Выезжая из своего Подмосковья, я всегда оказываюсь перед выбором, до какой ветки ехать – «фиолетовой», «зеленой» или «салатовой».

Обычно я выбираю «салатовую», потому что пассажиров там раза в два меньше. С «фиолетовой» и «зеленой» даже сравнивать нечего.

Самая интересная станция на ветке – «Римская», это уголок Италии в московской подземке. Второй такой в метро нет. Строить ее помогали итальянские архитекторы. Фишка «Римской» – необычные скульптуры Ромула и Рема на переходе. Всегда останавливаюсь посмотреть на этих «пупсиков». Хотя кому-то они кажутся персонажами зомби-апокалипсиса.

Кстати, не все замечают, что за ними – настоящий фонтан-водопад. Мадонна на «Римской» тоже совсем не каноническая. В общем, «Римская», однозначно, настоящий арт-объект подземки».

Ольга, 31 год, визажист

© официальный сайт московского метрополитена

«Я живу недалеко от «Волжской», но давно езжу на автомобиле. Когда спускаюсь в метро, пребываю в шоке, как быстро все меняется. После перерыва была в диком восторге, когда подошел тематический поезд «Читающая Москва». Одно время на линии еще ходил «полосатый» состав с тиграми и леопардами, но на него я не попадала.

Сейчас метро – это просто космос. И вай-фай, и зарядки, и телек, и классные новые вагоны. Жаль, что пока этого нет на «салатовой».

Всегда не нравилось только одно – перегоны на этой ветке ну очень длинные. Второй момент – станции очень темные. «Волжская» и другие утопают во мраке. Может, в кризис сэкономили на освещении».

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«Вечность» до Кольцевой и одна пересадка

Мария, 32 года, журналист:

«Салатовая» ветка – самая долгая: едешь, а «кольца» все нет. Если ехать с юга, Люблинско-Дмитровская линия сначала пересекает Таганско-Краснопресненскую, затем – Калининскую и только потом – Кольцевую, где пересадка на «Курскую». «Салатовая» ветка – единственная, где лишь одна пересадка на «кольцо». Кажется, уже лет 50 планируют построить вторую пересадку – многострадальную «Суворовскую».

Пересадка на МЦК «Дубровка» расположена между станциями метро «Дубровка» и «Кожуховская» – нужно минут 10-15 идти по улице. Зато рядом большой ТРЦ «Мозаика», вход в него прямо с МЦК. Это удобно.

Пересесть с «салатовой» на «фиолетовую» тоже проблемно. Самая сложная станция Люблинско-Дмитровской линии – «Крестьянская застава». Там пересадка на «Пролетарскую» «фиолетовой» ветки – самой загруженной в метро. Ужаснее всего там в утренний час пик – люди едут из Люберец, Котельников, Жулебина, Выхина, Кузьминок…».

Вера, 20 лет, студентка:

«За 10 лет метро изменилось в лучшую сторону. Хотя наша ветка вполне обычная, станции – простые.

Хотелось бы, чтобы по «салатовой» линии ходили новые составы типа «Москвы», а то новых поездов нет совсем. Еще одна проблема – в часы пик многие поезда идут только до «Печатников». Из-за этого иногда случается коллапс.

Ужасно находиться в толпе раздраженных и уставших людей, у которых «украли» 15 минут отдыха.

Слышала, это из-за того, что на нашей линии в часы пик нет возможности «развернуться» всем поездам на конечной. Хочется, чтобы эту проблему как-то решили».

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Второй «Китай-город» и концерты, как в консерватории

Мария, 26 лет, редактор:

«Я живу недалеко от станции «Селигерская», которую открыли в прошлом году. Правда, до нее еще 10 минут на автобусе или 20 пешком, но все равно здорово. Еще несколько лет назад о метро в 20 минутах от дома можно было только мечтать.

Вечно загруженные Коровинское и Дмитровское шоссе – это был ад по утрам и вечерам. До «Петровско-Разумовской» мы добирались минут 40-50. Иногда приходилось идти на электричку на «Ховрино» и объезжать это все через Ленинградский вокзал. Теперь можно добраться за 10 минут до метро и спокойно ехать на работу.

«Салатовая» ветка очень красивая. «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская» имеют легкое оформление, они не такие грузные, как старые станции. Но больше всего мне нравятся центральные станции на линии. «Сретенский бульвар» - просто сказка, а с «Достоевской» связаны теплые воспоминания юности и клуба Plan B.

С навигацией на линии, в принципе, все в порядке. Единственная проблема – «Петровско-Разумовская».

Когда не было второй, салатовой «Петрашки», все было ясно. Сейчас же по запутанности ее можно сравнить с «Китай-Городом». Это про то, что по одной платформе ходят поезда разных линий. С одной стороны, хорошо – перебежал из поезда в поезд и поехал. Но для новичков это засада.

Люди стоят посреди платформы, пытаясь что-то понять, а в них врезается толпа перебежчиков из «салатового» поезда в «серый».

Конечно, не все машинисты ждут, пока все «перебежчики» запрыгнут в вагон. Не успеть всегда обидно.

Самое приятное явление в метро для меня – вечерние музыканты на «Селигерской». Ловлю их с 17 до 22 часов. Чего я только не слышала: начиная от темы из «Игры престолов» на флейте заканчивая классикой - «Временами года» Вивальди».

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Отсутствие бомжей и USB-зарядок

Пелагия, 26 лет, фотограф:

«Езжу по «салатовой» линии полтора года, с момента открытия станции «Верхние Лихоборы». До этого приходилось добираться на автобусе до «Петровско-Разумовской». Станция «Верхние Лихоборы» создает впечатление тихой и безлюдной, хотя в округе много жилых домов. Но безлюдность – однозначно плюс.

Плюс «салатовой» линии – я никогда здесь не видела бомжей, ни в центре, ни на окраинах. Возможно, потому, что рядом нет вокзалов.

Меня все устраивает, и поезда, и навигация. Вот только после 21:00 поезда ходят с большими интервалами, хотелось бы почаще».

Мария, 28, руководитель пресс-службы:

«Открытия станции «Селигерская» я ждала больше, чем свадьбы. Теперь мне до метро 5 минут пешком. Уличный вестибюль станции очень красивый, говорят, что как в Лондоне. Внутри станция светлая, в переходе почти всегда играют музыканты. «Селигерская» очень романтичная, недавно в вагоне со мной познакомился молодой человек, тоже восхищался этой станцией.

Вообще-то на «салатовой» ветке особо не с кем поговорить и некого разглядывать – вагоны полупустые. Поэтому часто пересаживаюсь на бойкую серую ветку.

Зато до «Петровско-Разумовской» и обратно всегда можно сесть и не ехать стоя. Люди спокойные и доброжелательные. В отличие от пассажиров из Подмосковья, с которыми приходилось толкаться на «Петровско-Разумовской».

К сожалению, по «салатовой», да и по серой ветке не ходят поезда с зарядками USB, а иногда они очень нужны. А еще в северной части не очень ловит связь.

Поездка до центра по «салатовой» ветке кажется вечной – то ли перегоны большие, то ли поезд едет медленнее. После «серой» к этому сложно привыкнуть. Путешествие от «Зябликово» до «Селигерской» – около 57 минут – вообще кажется дорогой длиною в жизнь.

Все фанаты Достоевского, конечно, должны фанатеть от «Достоевской», а мне нравится «Трубная» за яркие витражи, а еще «Фонвизинская».

Михаил, 36 лет, программист:

«Я часто пользовался станцией «Братиславская», она очень удобная, инфраструктурно развитая, рядом парк. Еще нравится «Трубная» - немноголюдная, с удобными широкими переходами.

Сейчас я езжу по «фиолетовой» ветке – это небо и земля. Оказавшись на «Текстилях», всегда скучаю по пассажирам с «салатовой».

Люди здесь чистые и аккуратные, с ними приятно находиться рядом.

Считаю, что навигация на 10 баллов, все понятно, все указатели доступны для быстрого реагирования А вот подвижной состав меня бы устраивал, если бы не было сбоев и не стоять в тоннелях по 10-15 минут, хотя это бывает не так часто».

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