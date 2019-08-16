РИАМО - 16 авг. Схема движения транспорта временно изменилась в трех округах столицы, все временные изменения вызваны либо массовыми мероприятиями, проводимыми на улицах города, либо ремонтными или аварийными работами, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Так, 17 августа из-за проведения массовых мероприятий будет труднее проехать в районе дома 9 на проспекте Академика Сахарова с 02:00 до 07:00. В этот же день с 07:00 до 18:00 перекроют улицу Маши Порываевой от улицы Каланчевская до Докучаева переулка и проспект Академика Сахарова от Докучаева переулка до Садового кольца», - говорится в сообщении.

Из-за реконструкции инженерных сетей изменена схема движения на нескольких участках улицы Воронцово Поле. С 16 по 25 августа движение ограничили на участке от дома 1 по Яузскому бульвару до дома 2 по улице Воронцово Поле, а с 28 по 31 августа движение ограничат в районе дома 25 в Подсосенском переулке. С 26 августа по 31 августа и с 10 по 30 сентября будет сложнее проехать по улице Воронцово Поле от дома 4, строения 2, до дома 18.

Из-за строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Казань — Екатеринбург до 20 октября 2020 года полностью перекрыли участок улицы Казакова от дома 6 до дома 8, строения 1.

До 30 августа на набережной Тараса Шевченко ведутся аварийные работы. Из-за этого ограничено движение по одной полосе, а также заняты парковочные места. Здесь организовано приоритетное право проезда.

Также с 12 по 25 августа частично занята одна полоса на дублере Ленинского проспекта от дома 95 до дома 90 по Ленинскому проспекту.