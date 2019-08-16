РИАМО - 16 авг. В столичном парке «Северное Тушино» 18 августа состоится праздник «В мире животных», с 12:00 до 18:00 гостей ждут мастер-классы, чтения в летней библиотеке, лекции и встречи с обитателями Московского зоопарка, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Праздник откроет лекция зоолога Натальи Рубинштейн, которая расскажет о повадках, привычках и особенностях животных, которые живут в столичном зоосаде. После этого слушатели смогут познакомиться с лисицей, хорьком, белкой, крысой, морской свинкой, нутрией и многими другими животными», - говорится в сообщении.

Для детей в парке проведут мастер-класс, посвященный основам ораторского и актерского мастерства. После обучения все желающие смогут сфотографироваться в специальной фотозоне.

В летней библиотеке парка пройдут открытые чтения сказки Владимира Одоевского «Городок в табакерке», чтения приурочены ко дню рождения писателя. Посетители смогут как послушать отрывки, так и прочитать их самостоятельно. Программа завершится викториной по известным детским произведениям.

Всех желающих принять участие в мероприятии ждут возле фонтана у главного входа в парк. Участие бесплатное.