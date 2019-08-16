РИАМО - 16 авг. В столичном госпитале для ветеранов войн №2 открылось новое отделение для пожилых людей, которое рассчитано на 135 человек, в отделении будут оказывать помощь пациентам старшего возраста с сочетанием нескольких заболеваний, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В гериатрическом отделении госпиталя создана безбарьерная среда. Так, холлы оборудованы поручнями, предусмотрены места для отдыха с телевизорами, в палатах установлены кровати с пультами управления и связью с постом медсестры.

«Персонал госпиталя специализируется на лечении пациентов старшей возрастной группы. Так, в 2018 году мы пролечили более 18 тысяч человек, 15 тысяч из них старше 60 лет, 4 тысячи — в возрасте от 86 до 90 лет. Поэтому открытие гериатрического отделения для оказания высококвалифицированной медицинской помощи москвичам старшего поколения является необходимым для развития нашей практической работы», - сказала главный врач госпиталя Вера Шастина.

Более 30 врачей госпиталя прошли профессиональную переподготовку по профилю «гериатрия». Специалисты медучреждения участвуют в программах по обмену опытом и непрерывному медицинскому образованию. В апреле прошлого года госпиталь стал площадкой проекта «Московское долголетие», где проходят занятия по лечебной гимнастике, скандинавской ходьбе и арт-терапии.

Здание госпиталя находится рядом с Кузьминским лесопарком. На территории учреждения есть цветники, дорожки для прогулок, спортивные площадки и места отдыха.