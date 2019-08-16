РИАМО - 16 авг. Московский дом национальностей проведет 13 бесплатных экскурсий по столице, познавательные прогулки будут проходить с 21 августа по 15 сентября для взрослых и детей, всего будет организовано семь пешеходных и четыре автобусных тура, а также прогулка-квест и экскурсия на поезде по МЦК, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Наша бесплатная экскурсионная программа приурочена ко Дню города, который столица в этом году отметит 7 и 8 сентября. Праздничный цикл включает в себя несколько новых форматов экскурсий. Так, мы впервые разработали познавательные маршруты специально для детей и подростков», — сказал представитель пресс-службы Московского дома национальностей.

Он добавил, что специально для детей от 7 до 10 лет будет организована автобусная экскурсия «Посвящение в юного москвича». Прогулка-квест, посвященная истории Красной площади, предназначена для всей семьи — участники разделятся на взрослые и детские команды. Впервые будет проведена экскурсия по МЦК на поезде «Ласточка», на ней каждому участнику выдадут наушники, с помощью которых он сможет слушать рассказ гида.

Автобусные путешествия с остановками будут длиться по четыре-пять часов. Продолжительность каждой из пешеходных прогулок составит два часа, а экскурсия на поезде по МЦК продлится четыре часа. В одну группу смогут записаться от 40 до 50 человек. На детские экскурсии ребят допустят только в сопровождении взрослых.

Подробное расписание экскурсий опубликовано на сайте Московского дома национальностей. Там же можно узнать, как зарегистрироваться на прогулки.