РИАМО - 16 авг. В пятницу в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода, местами пройдет кратковременный дождь, воздух может прогреться до плюс 23 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».
«Предстоящим днем Московский регион будет находиться под влиянием атмосферного фронта с юго-запада. При облачной погоде с прояснениями местами пройдет кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве - 19-21 градус, по области - 18-23 градуса», - говорится в сообщении.
Ветер ожидается переменный со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление днем зафиксируется на отметке 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха - около 60%.
Оставшиеся теплые летние дни синоптики советуют использовать для укрепления здоровья. Например, можно заняться спортом на свежем воздухе. Также полезны талассотерапия, аэротерапия, гелиотерапия, различные виды терренкуров, гидропроцедуры.
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