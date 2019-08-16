РИАМО - 16 авг. В пятницу в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода, местами пройдет кратковременный дождь, воздух может прогреться до плюс 23 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Московский регион будет находиться под влиянием атмосферного фронта с юго-запада. При облачной погоде с прояснениями местами пройдет кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве - 19-21 градус, по области - 18-23 градуса», - говорится в сообщении.

Ветер ожидается переменный со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление днем зафиксируется на отметке 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха - около 60%.

Оставшиеся теплые летние дни синоптики советуют использовать для укрепления здоровья. Например, можно заняться спортом на свежем воздухе. Также полезны талассотерапия, аэротерапия, гелиотерапия, различные виды терренкуров, гидропроцедуры.