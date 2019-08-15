РИАМО - 15 авг. Роуд-шоу производителей из Подмосковья пройдет 29 августа, в его рамках компании региона презентуют свои собственные товар торговым сетям, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

Министерство уже проводило «Торговые сессии Подмосковья», в ходе которых потенциальные поставщики из Московской области представляли свою продукцию, а специалисты торговых сетей знакомились с новыми для себя товарами и деловыми партнерами.

«В настоящее время мы прорабатываем с сетями новый для области формат – роуд-шоу подмосковных производителей. Его цели остаются прежними: поддержка взаимодействия ритейла с региональными поставщиками, расширение ассортимента подмосковной продукции в предприятиях торговли Московской области», — рассказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Участие в мероприятии бесплатное.

Первое в этом году роуд-шоу проведено в апреле на площадке торговой сети «Ашан», где порядка 60 производителей смогли презентовать себя и провести переговоры. По итогам мероприятия представители сети отметили потенциал у 85% производителей и проявили свою заинтересованность к 62%.

Второе мероприятие в формате дорожного шоу запланировано на 29 августа. Оно пройдет на площадке торговой сети «Лента», расположенной по адресу: Москва, Чечерский проезд, 51, ТЦ «Бутово Молл».

В роуд-шоу примут участие представители одной торговой сети и порядка 50 уникальных производителей Московской области, а также представители правительства и профильных министерств Подмосковья.

«Мы рассматриваем роуд-шоу как дополнительную возможность для производителей привлечь внимание ритейлеров к своей продукции, в очном режиме представить наиболее интересные ассортиментные позиции, продемонстрировать новинки, раскрыть перспективы развития производства, логистических возможностей и контроля качества. Мероприятие предполагает обязательную возможность непосредственного общения между участниками», - заключил Посаженников.