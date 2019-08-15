РИАМО - 15 авг. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека обзавелся региональной мониторинговой рабочей группой (РМРГ), которая будет следить за проведением выборов в Мосгордуму, говорится в сообщении пресс-службы СПЧ.

Участие в работе РМРГ примут члены СПЧ, участники и руководители движений избирателей, руководство союза адвокатов, представители научного сообщества и профильных организаций, омбудсмен и лидеры общественного мнения.

«Последние годы благодаря общественному наблюдению на московских выборах день голосования проходит вполне прилично. Исходя из запроса общества, для наблюдателей список задач сегодня расширился. Кроме традиционного наблюдения за процедурами в день голосования, обращено пристальное внимание за ходом избирательной кампании, вызвавшей недовольство граждан», - сказал сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» Григорий Мельконьянц.

Работа РМРГ будет вестись как во время предвыборной компании, так и в день голосования. Главная цель рабочей группы — выявление и предотвращение нарушений избирательного законодательства, а также разрешение конфликтных ситуаций, которые могут возникнуть как на этапе подготовки к выборам, так и во время их проведения.

Основными принципами для членов рабочей группы станут нейтральность, объективность плюрализм мнений, коллегиальность и уважение к выборам и друг другу.

Мониторинговая группа существует уже пять лет, но в этом году фронт ее работ расширится. Она будет заниматься изучением и электоральных конфликтов, и возможных нарушений избирательных прав.

В конце концов РМРГ сформирует свой отчет, который войдет в консолидированный доклад СПЧ по выборам в Мосгордуму. Он будет направлен президенту Российской Федерации Владимиру Путину для изучения. В нем соберут исчерпывающую информацию о выборах в Мосгордуму и предложения по дальнейшему развитию избирательной системы.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября.