РИАМО - 15 авг. Комитет Мособлдумы по экологии и природопользованию приглашает поучаствовать в конкурсе театральных постановок «ЭКОтеатр Подмосковья», 15 сентября стартует муниципальный этап конкурса, говорится в сообщении пресс-центра Мособлдумы.

«Мы хотим привлечь школьников Подмосковья к творческому исследованию экологических проблем. Предлагаем ребятам сделать интересную театральную постановку на экологическую тематику. От одного коллектива принимаем один спектакль, он должен длиться не более 15 минут. В региональном этапе смогут поучаствовать те, кто прошел отбор на муниципальном уровне», – рассказала председатель комитета Алла Полякова.

Конкурс проводится в рамках празднования Года театра в России. Запланировано три номинации: лучший музыкальный, фольклорный, музыкально-этнографический спектакль; лучший драматический спектакль; лучший хореографический, пластический, кукольный спектакль.

Подать заявку можно будет до 15 октября. А подведение итогов и церемония награждения состоятся в декабре 2019 года.