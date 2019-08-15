РИАМО - 15 авг. В селе Федоскино округа Мытищи 16 августа стартует художественная выставка, в которой гости увидят 150 работ современных художников в иконописи, живописи и графике, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

По словам министра культуры Московской области Нармин Ширалиевой, особенно любопытными в этой экспозиции будут иконописные произведения, в которых «раскрываются тончайшие духовные устремления мастеров».

«В связи с исторической обстановкой на протяжении многих лет художники не обращались к религиозной теме. Сегодня потребность в духовном восприятии жизни привлекает многих федоскинских живописцев - используя свое мастерство, они создают прекрасные иконы. Только у федоскинцев, отличающихся разнообразием фантазии в творчестве, можно увидеть разработанные ими новые мотивы традиционных тем», — рассказала Ширалиева.

Она отметила, что многие мастера создали свои композиции на темы библейской истории, любви, семьи и природы.

Некоторые из художников–миниатюристов предоставят живописные полотна. Мастера малых форм, окончившие Федоскинское училище, получив впоследствии академическое образование, вполне профессионально могут переходить и на создание крупных по размеру живописных произведений.

Также на выставке представят работы в графике. Выбирая этот вид изобразительного искусства, художник выражает свои чувства за счет линии и штриха, в то время как цвет, в отличие от живописи, здесь используется не так активно.

«Нам бы очень хотелось, чтобы имена мастеров Федоскино - талантливых, самобытных, - были на слуху. Благодаря их самоотверженному труду сохраняется уникальный ресурс - русское декоративно-прикладное искусство», — сказала Ширалиева.