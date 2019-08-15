РИАМО - 15 авг. Рабочие полностью заделали ямы на дорогах 32 подмосковных округов, ежедневно выполнялся ремонт примерно 800 проблемных участков, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В данный момент в 14 округах еще занимаются ямочным ремонтом. Всего с начала года в системе контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ) зарегистрировано более 304 тысяч ям.

«На сегодняшний день устранено порядка 296 тысяч ям, в том числе более 82 тысяч на муниципальных и около 214 тысяч на региональных дорогах», — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Алексей Гержик.

Плоды работы уже видны по снижению жалоб на ямы в 30 муниципалитетах. Так, по сравнению с прошлым месяцем в Химках на ямы стали жаловаться реже на 53%, а в Красногорске и Одинцове - на 40%. Завершили оцифровку и устранение ям в округах Одинцовский (оцифровано и отремонтировано примерно 4,9 тысячи ям), Павловский Посад (2,8 тысячи), Раменский (2,6 тысячи), Истра (2,6 тысячи), Сергиево-Посадский (2,5 тысячи) и других.

Работы по устранению ям завершаются в Красногорске, Рузском и Можайском округах, в Ивантеевке и Ленинском городском округе. Работы продолжаются еще в 30 муниципалитетах.

Об устранении ям сотрудники рабочих служб с 2016 года отчитываются в мобильном приложении и СКПДИ. В автоматизированной программе контролируется все стадии ямочного ремонта. Сначала ямы оцифровывают и заносят в программе геометки, на следующем этапе исполнителю автоматически приходит задание с обозначенным сроком устранения неполадок.

Подрядчик обязан подтверждать в системе выход на объект, по завершению работ отчитаться с помощью фото и видео. При этом приложение автоматически определяет геолокацию рабочего. Работы по оцифровке и устранению ям в системе являются обязательными для всех организаций, которые задействованы в содержании и ремонте дорог области.