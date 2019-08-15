РИАМО – 15 авг. В Павлово-Посадском отделе судебных приставов в розыск объявили мужчину 1969 года рождения, который задолжал более 900 тысяч рублей алиментов, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной службы судебных приставов РФ по Подмосковью.

Сейчас мужчина скрывается от уплаты долга. Приставы объявили его в розыск.

«В рамках исполнительного производства о взыскании алиментов на сумму свыше 900 тысяч рублей разыскивается должник Павел Фуртаев», – говорится в сообщении.

Судебные приставы просят граждан, обладающих какой-либо информацией о должнике и его возможном местоположении, обращаться в отдел организации работы по розыску должников, их имущества и розыску детей по номерам: 8(498)720-50-23 и 8(495) 580-59-07); в дежурная часть управления ФССП по Подмосковью: 8(495)580-59-61, 8 (495) 580-59-46) или по телефону доверия: 8(495)580-59-09.