РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 16 авг. В микрорайоне Львовский подмосковного Подольска в пятницу состоится встреча жителей с представителями регионального оператора «МСК-НТ», сообщается в группе «Территориальный отдел в микрорайоне «Львовский» в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые жители микрорайона Львовский, 16 августа 2019 года с 14:00 до 17:00 <…> будет проходить прием населения представителями регионального оператора ООО «МСК-НТ», осуществляющего деятельность по обращению с твердыми коммунальными отходами», – говорится в сообщении.

Встреча пройдет в здании территориального отдела по адресу: улица Красная, дом №2А, 2 этаж (зал заседаний).

Администрация горокруга приглашает принять участие во встрече всех желающих.