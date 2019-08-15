РИАМО – 15 авг. За годы действия программы «Социальная ипотека» жилье по ней смогли купить 914 врачей, 307 ученых и уникальных специалистов, а также 131 учитель и воспитатель и 20 тренеров из Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

С начала действия программы «Социальная ипотека», запущенной в 2016 году по поручению губернатора Московской области, ее участниками стали более 1,3 тысячи человек.

«В рамках программы правительство Московской области предоставляет субсидии на оплату первоначального взноса при оформлении ипотечного жилищного кредита и компенсацию суммы основного долга», – отметила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Недвижимость по программе приобреталась по всему Подмосковью, но больше всего специалистов было из Красногорска (80 участников программы), Мытищ (78 человек), Люберец и Балашихи (по 76 специалистов в каждом городе), а также Подольска (72 участника), Химок (65 участников) и Одинцова (64 человека).

Еще 40 сертификатов для врачей на покупку жилья по программе «Социальная ипотека» будут выданы на торжественной церемонии в конце августа текущего года.

Всего в 2019 году планировалось выдать 220 сертификатов «Социальной ипотеки».