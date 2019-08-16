РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 16 авг. Жители подмосковных Люберец в пятницу смогут посетить творческую мастерскую в Малаховском парке, сообщается в Instagram-аккаунте парка.

13 августа в Малаховском парке культуры и отдыха прошла творческая мастерская на природе «Вдохновение». В программе«Бабочка-красавица» ребята и родители вырезали и разукрашивали бабочек из цветной бумаги.

«Продолжение программы состоится в пятницу, 16 августа, в 12:00», – говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет по адресу: Театральный проезд, дом №1.