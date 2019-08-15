РИАМО - 15 авг. За последние 12 месяцев в Московской области появились 13,24 тысячи новых субъектов малого и среднего бизнеса, больше всего таких предприятий открыли в округах Домодедово и Красногорск, а также в Одинцовском горокруге, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Эти данные стали известны из опубликованной Федеральной налоговой службой статистики по динамике роста числа субъектов МСП в регионах России. Зафиксированные в материале цифры датируются 10 августа 2019 года и аналогичной датой прошлого года, на основании которых вычислили процент изменения за календарный период.

«Согласно анализу министерства инвестиций и инноваций региона на 1 августа 2019 года наиболее активно МСП создавались в Домодедово, Красногорске, Одинцовском городских округах, Ленинском округе, Мытищах, Котельниках, Химках, а замыкают ТОП-10 городские округа Балашиха, Орехово-Зуевский, Ивантеевка», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Он отметил, что Подмосковье попало в число всего трех регионов России, где зафиксирован рост представителей малого и среднего бизнеса.

Зампред отметил, что в Подмосковье разработан и реализуется целый комплекс мер поддержки предпринимателей.

«Объем господдержки субъектам МСП за прошлый год составил 646 миллионов рублей, из них 450 миллионов рублей получили 182 предприятия в качестве субсидий. В результате рост налоговых отчислений составил более 1 млрд рублей», — добавил Вадим Хромов.

Он отметил, что всего в консолидированный бюджет Московской области малый бизнес по итогам прошлого года заплатил 205 миллиардов рублей.

Более подробно с исследованием Федеральной налоговой службы можно познакомиться по ссылке: https://rmsp.nalog.ru.