РИАМО – 15 авг. В Талдоме начинает свою работу уже шестое по счету школьное лесничество, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Подмосковья.

«Директор МОУ СОШ №1 города Талдом Сергей Ворыханов заключил договор об образовании школьного лесничества «Орлята» численностью 15 человек, обучающихся в 5-9 классах. За школьным лесничеством закреплен участок лесного фонда Талдомского участкового лесничества площадью 273 гектара для ведения практической и опытно-исследовательской работы», – говорится в сообщении.

Куратором со стороны лесничих стал Владимир Шишин. Именно он расскажет ребятам все о лесе и его обитателях.