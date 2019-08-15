РИАМО – 15 авг. Специалисты проверили ход строительства домов для 300 переселенцев из аварийного жилья в поселке Тучково Рузского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Министерство совместно с администрацией муниципалитета провело выездную проверку, в ходе которой проверили, как возводятся дома по программе переселения граждан из аварийного жилья. Сотрудники проконтролировали работы на площадках, расположенных на улицах Советская и Комсомольская.

«На улице Комсомольская, дом №14 в ЖК «Березки» для переселенцев приобретены 30 жилых помещений в домах, уже введенных в эксплуатацию. В настоящее время на объекте выполняются работы по внутренней отделке помещений. Новые благоустроенные квартиры здесь получат 47 граждан, которые проживают в 30 аварийных жилых помещениях общей площадью 1013 квадратных метров. Переселение запланировано на IV квартал текущего года», – говорится в сообщении.

На улице Советская в настоящий момент ведется строительство двух 3-этажных домов, в которые планируется переселить 253 человека из 103 аварийных жилых помещений общей площадью более 4,6 тысячи квадратных метров. В настоящее время на объекте ведется кладка стен первого этажа. Ввести новостройку в эксплуатацию планируют в IV квартале 2020 года.

По итогам выездного совещания Минстроя Московской области застройщикам поручено еженедельно предоставлять планы работ на объектах по дням с указанием видов работ для контроля и мониторинга хода реализации госпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» в Рузском округе.