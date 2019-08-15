РИАМО - 15 авг. Число пострадавших в результате экстренного приземления самолета в Подмосковье увеличилось до 76 человек, из них 19 детей, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы министерства здравоохранения РФ.

«В связи с жесткой посадкой самолета AirBus в поле у деревни Рыбаки Московской области по состоянию на 20:00 всего за медпомощью обратилось 76 человек, из них 19 детей. На стационарном лечении находится одна женщина 69 лет с ушибом поясничного отдела спины в состоянии средней степени тяжести ближе к удовлетворительному. Остальным пострадавшим помощь оказана амбулаторно», - сказал собеседник агентства.

Большая часть пассажиров Airbus A‑321 отказалась лететь в Симферополь другим рейсом, люди решили сдать билеты. По решению перевозчика и страховой компании всем пассажирам будет выплачена компенсация 100 тысяч рублей.

Ранее пилот Airbus A‑321 рассказал, как принимал решение об аварийной посадке. Изначально он планировал вернуться в аэропорт.