РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 16 авг. Матч в рамках ОЛИМП-Первенства России по футболу пройдет между местной командой «Зоркий» и волгоградским «Ротор-2», игра состоится в пятницу на стадионе Красногорска, сообщается в официальной группе красногорской команды в соцсети «ВКонтакте».

«В пятницу, 16 августа, состоится матч 5 тура ОЛИМП-Первенства России по футболу. Соперник нашей команды – «Ротор-2» (Волгоград)», – говорится в сообщении.

Матч состоится на стадионе «Зоркий» в 18:00. Вход бесплатный. Приглашаются все желающие поддержать команду.

Красногорский футбольный клуб выступает в первенстве в зоне «Центр». По итогам 4 сыгранных матчей команда «Зоркий» находится на 11-й строчке турнирной таблицы. «Ротор-2», который потерпел поражение во всех четырех сыгранных матчах этого сезона, занимает последнюю строчку.