РИАМО – 15 авг. Сеть супермаркетов «Перекресток» и дистрибьютор алкогольных напитков Pernod Ricard Rouss стали фигурантами дела о нарушении закона о рекламе, Московское управление ФАС России признало их вину, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Дело завели по факту размещения в супермаркетах сети рекламных стоек коньяка «Арарарт», несоответствующих требованиям законодательства. В частности, надпись с предупреждением о вреде чрезмерного потребления алкоголя занимало на них менее 10%.

«Ведомство установило, что действия рекламодателя и рекламораспространителя – Pernod Ricard Rouss и «Перекрестка» – нарушают часть 3 статьи 21 закона о рекламе», – говорится в сообщении.

В настоящий момент решается вопрос о привлечении к ответственности сети супермаркетов «Перекресток» и дистрибьютора Pernod Ricard Rouss. Обеим компаниям грозит штрафы до 500 тысяч рублей.