РИАМО – 15 авг. В Ногинске все желающие могут высказать свои предложения по улучшению города в рамках опроса жителей, говорится в сообщении пресс-службы администрации Богородского городского округа.

В городе появился стилизованный «ушастый» автобус, в котором люди смогут рассказать, чего не хватает в городе. Кроме того, в городском парке работает штаб социокультурного исследования.

«В течение месяца есть возможность высказать свое мнение, чтобы сделать город лучше для себя и своих детей. Недостаточно парков? Где-то нужны спортивные площадки? Велосипедные дорожки? Зоны отдыха? Если вы хотите быть услышанными, выскажитесь, и ваше мнение учтут в планах развития городской среды Ногинска», – говорится в сообщении.

На сайте администрации округа пользователям предлагают пройти опрос, с помощью которого также можно высказать свое мнение. А 18 августа в 11:00 жителей приглашают на общественные слушания в школе имени Короленко. На них обсудят благоустройство набережных, площадей и других общественных пространств города.