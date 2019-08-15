РИАМО - 15 авг. В Подмосковье с начала года количество жалоб жителей на блок МФЦ в центре управления регионом сократилось на 30%, на рассмотрение каждой из них уходит не более двух дней, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ Московской области «МО МФЦ».

Сейчас все обращения рассматриваются максимально оперативно, а ранее срок рассмотрения достигал двух недель.

«Для граждан, которые оказались неудовлетворенными посещением многофункционального центра, очень важно получить обратную связь максимально оперативно, поэтому сроки рассмотрения такие сжатые», — отметил представитель уполномоченного МФЦ Московской области в ЦУРе Вячеслав Соловьев.

Он добавил, что также большую роль играет качественная проработка жалобы. Это необходимо, чтобы полностью решить возникшую проблему у заявителя с целью предупреждения появления в дальнейшем подобных обращений.

Статистика также показала, что число обращений по категории «долгое время ожидания в очереди МФЦ» сократилось на 75% с начала работы центра управления регионом, а число жалоб, связанных с некорректным поведением сотрудников, уменьшилось в два раза.

Концепция центра заключается в девизе: «Все знаем — быстро решаем — не допускаем».