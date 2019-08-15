РИАМО – 15 авг. Сезон литературных праздников для детей с ограниченными возможностями здоровья стартовал в Подмосковье, в четверг представление показали в Реутове, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Уже несколько лет областной проект Московской губернской универсальной библиотеки «Детский библиобус» путешествует по Подмосковью. В августе Губернская библиотека с участием театра кукол «Радуга» городского округа Люберцы при поддержке министерства культуры Московской области запускает в Подмосковье сезон литературных праздников для детей с ограниченными возможностями здоровья «Детство – это краски радуг», – говорится в сообщении.

Представление по русской народной сказке «Репка» состоялось в четверг в Комплексном центре социального обслуживания и реабилитации «Реутовский». Герои спектакля взаимодействовали с детьми-зрителями.

В этом году литературный праздник запланирован в четырех реабилитационных центрах Подмосковья. Он уже состоялся в Реутове, а теперь пройдет в Истре, Долгопрудном и Воскресенске.

«Проект «Детство – это краски радуг» нашей библиотеки раскрывает потенциал детского чтения как страны безграничных возможностей, в которой яркая фантазия и воображение намного важнее физических данных, а они у всех деток разные. <…> «Библиобус» – уже сложившийся, успешный проект в Московской области, и каждый год он осваивает новые маршруты и открывает новые главы, вовлекая в читальную культуру все больше молодежи», – отметила министр культуры региона Нармин Ширалиева.