РИАМО - 15 авг. Пилоты, совершившие аварийную посадку в поле в Раменском городском округе, смогли посадить самолет без кренов и с нормальным углом тангажа, сообщил командир воздушного судна Дамир Юсупов.

«Были другие варианты, но хорошо, что мы их не предприняли, потому что мы сели без кренов, с нормальным углом тангажа, то есть как можно мягче. Если бы были предприняты другие попытки возврата, я не знаю, чем это могло закончиться», - сказал Юсупов в эфире телеканала «RUPTLY».

Он предположил, что в двигатели могли залететь птицы, так как он видел их, когда самолет оторвался от земли.

«Я думаю, что Следственный комитет разберется», - добавил Юсупов.

Авиалайнер Airbus А-321 компании «Уральские авиалинии» совершил аварийную посадку утром в четверг недалеко от деревни Рыбаки Раменского округа спустя 15 минут после вылета из аэропорта «Жуковский». В момент инцидента на его борту находилось 226 человек. Всех пассажиров эвакуировали, 75 из них обратились за помощью к медикам.