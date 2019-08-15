РИАМО – 15 авг. В Одинцовском городском округе помогут исполнить мечту 11-летней тяжелобольной девочки из Ивановской области, 17 августа она примет участие в фестивале уличного искусства и сама сможет сделать рисунок на фасаде одного из зданий, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

«Нам стало известно, что 11-летняя девочка Надежда из Ивановской области очень хочет нарисовать большой рисунок в новой технике. 17 августа ее мечта исполнится в рамках Международного фестиваля уличного искусства Urban Morphogenesis «Культурный код» в Московской области. Надежда сможет нарисовать свой рисунок на фасаде одного из зданий», – сказала министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева.

Девочке помогут исполнить мечту известные во всем мире представители уличного искусства. Это стало возможно благодаря организаторам фестиваля и Всероссийскому благотворительному проекту «Мечтай со мной».

Фестиваль уличного искусства Urban Morphogenesis проходит в микрорайоне Трехгорка Одинцовского горокруга. Участие в нем принимают более 15 известных уличных художников со всего мира. Они украшают своими рисунками фасады зданий округа.