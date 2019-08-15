РИАМО - 15 авг. В Тимирязевском районе на севере Москвы более чем наполовину завершили благоустройство Ивановского проезда, который в итоге станет пешеходной зоной с местами для катания на роликах и велосипедах, лавочками для отдыха и зелеными насаждениями, говорится в сообщении пресс-службы департамента капитального ремонта города Москвы.

Протяженность проезда составляет порядка 700 метров, общая площадь территории благоустройства составит более 9 тысяч квадратных метров. Сейчас специалисты уже обустроили основание дорожно-тропиночной сети, послойно уложив песок и щебень и залив бетон, и приступили к мощению проезда плиткой: 700 квадратных метров уже уложено.

«Сейчас специалисты полностью демонтировали старые покрытия дорожек и опоры освещения. Завершены работы по устройству кабельной и ливневой канализаций. <…> В ближайшее время приступят к установке новых опор освещения», — говорится в сообщении.

До начала благоустройства на покрытиях проезда и пешеходной дорожки, которая шла вдоль него, наблюдались трещины и сколы, имелись проблемы с освещением, питание подавалось по воздушным линиям, помимо этого проезд использовали в качестве несанкционированной и хаотичной парковки.

«По просьбам местных жителей, здесь оставят место для катания на роликах и велосипедах. Для этого часть проезда вымостят плиткой площадью порядка 4 тысячи квадратных метров, а часть заасфальтируют, ширина дорожки для велосипедистов и роллеров составит более 2 метров», — добавляется в материале.

Все воздушные кабельные линии уберут под землю в кабельную канализацию. Кроме того, здесь установят порядка 30 лавочек и 57 урн, а также обустроят около 4 тысяч квадратных метров газона и установят цветочницы. Чтобы проезд был комфортен для прогулок в темное время суток, здесь установят порядка 26 фонарей с энергосберегающими лампами.

Кроме того, здесь планируется дополнительно высадить около 20 деревьев и более 100 кустарников. А еще разобьют цветники из многолетников площадью около 100 «квадратов». Все растения будут высаживаться в рамках общей концепции благоустройства территории и, как и в предыдущие годы, подбирались специально для объекта, учитывая общий облик пространства. Также учитывалась их декоративность и смена цветов листьев в разные времена года.

По окончании благоустройства со стороны Ивановской улицы установят болларды, препятствующие заезду транспорта. Проезд до дома №18 по Ивановскому проезду сохранится, в этой части в ходе благоустройства обустроят парковку на 10 машино-мест.

Учитывая близкое расположение парка «Дубки», благоустройство которого уже ведется, вся инфраструктура будет выполнена в общей стилистике с парком.

Завершить работы планируется в текущем году.