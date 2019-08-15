РИАМО - 15 авг. Один человек пострадал в результате крупного пожара на Талдомской улице столицы, общая площадь возгорания составила порядка 400 квадратных метров, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.

«В 19:15 поступило сообщение о возгорании по адресу: улице Талдомская, дом 2б. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит возгорание ангара на площади 400 квадратных метров», - сказал собеседник агентства.

Один человек до прибытия спасательных подразделений обратился за помощью к медикам.