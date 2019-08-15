РИАМО – 15 авг. «Почта России» запустила проект, предусматривающий увеличение зарплат работников основного производства компании до среднерыночного уровня по сопоставимым профессиям в ближайшие 1,5 года, почтальонов Подмосковья рост зарплат ждет уже в 2019 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства государственного управления, ИТ и связи Московской области.

Накануне в правительстве Подмосковья прошла встреча министра государственного управления, информационных технологий и связи региона Максима Рымара и директора подмосковного филиала ФГУП «Почта России» Надежды Бабичевой. В ходе беседы они обсудили план по повышению зарплат сотрудников предприятия.

«В ноябре этого года доходы сотрудников отделений почтовой связи Подмосковья вырастут в среднем на 20%. Повышение коснется более 6,5 тысячи человек – это почтальоны, операторы почтовой связи, начальники отделений и их заместители», – сказала Бабичева.

В свою очередь Рымар отметил, что эта новость должна стать дополнительной мотивацией для повышения качества обслуживания. Он также выразил надежду, что работа в этом направлении продолжится и в будущем.