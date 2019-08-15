РИАМО - 15 авг. Движение ограничено в Москве на участке дублера Ленинского проспекта от дома №95 до дома №90 по самому проспекту, говорится в сообщении пресс-службы центра организации дорожного движения.

«Ограничение движения связано с аварийными работами на Ленинском проспекте», - говорится в сообщении.

Ограничения введены частично на одной из полос на вышеуказанном участке еще 12 августа. Действовать они будут круглосуточно вплоть до 25 августа.