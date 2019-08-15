РИАМО - 15 авг. Пилоты самолета, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле в Раменском городском округе, изначально после отказа одного двигателя планировали набрать высоту и вернуться обратно в аэропорт «Жуковский», сообщил журналистам командир воздушного судна Дамир Юсупов.

«После взлета появилась неустойчивая работа двигателя, сначала левого, потом правого. Мы на тренажере отрабатываем отказ одного двигателя, отказ двух двигателей тоже отрабатываем, но я сначала подумал, что отказ произошел только одного двигателя. Думал, что отработаем отказ, включим двигатель, развернемся или зону ожидания попросим, выполним посадку уже на аэродроме. Но после того, как увидели, что второй двигатель тоже теряет мощность, несмотря на все действия, которые мы предприняли, мы начали снижаться», - сказал Юсупов.

Он отметил, что шасси не были выпущены для безопасности посадки самолета.

«Сам момент эвакуации я не видел. Бригада бортпроводников сработала профессионально и очень быстро. Эвакуировали мгновенно. Дали надлежащие команды, выпустили надувные трапы. Мне доложили, что жертв нет, всех эвакуировали. Выглянул через открытые двери и увидел, что все пассажиры на безопасном расстоянии», - добавил Юсупов.

В настоящее время число пострадавших при экстренной посадке самолета в поле около подмосковного аэропорта «Жуковский» составляет 75 человек.