РИАМО - 15 авг. Увеличение интервалов движения поездов на Таганско-Краснопресненской линии метро метро произошел из-за проверки оборудования, сейчас движение введено в график, сообщил РИАМО представитель пресс-службы московского метро.

«На линии были кратковременно увеличены интервалы движения поездов для проверки оборудования. Таков порядок: для обеспечения безопасности перевозок при малейшем подозрении мы проверяем все системы, связанные с движением поездов», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас поезда на Таганско-Краснопресненской линии курсируют в штатном режиме.