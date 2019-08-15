РИАМО – 15 авг. Бортпроводник совершившего аварийную посадку в поле в Раменском городском округе самолета Надежда Вершинина рассказала, что пассажиры были сдержаны и слушали экипаж, сообщают РИА Новости.

Авиалайнер Airbus А-321 компании «Уральские авиалинии» совершил аварийную посадку утром в четверг недалеко от деревни Рыбаки Раменского округа спустя 15 минут после вылета из аэропорта «Жуковский». В момент инцидента на его борту находилось 226 человек. Всех пассажиров эвакуировали, 75 из них обратились за помощью к медикам.

«Действовали согласно инструкции <…> Все прошло так, как мы отрабатывали. Пассажиры вели себя достаточно сдержано, команды слушали, все быстро эвакуировались – все прошло, как было запланировано. Потом благодарили», - отметила Вершинина.

По факту аварийной посадки самолета проводится проверка. Возбуждено уголовное дело.