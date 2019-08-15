РИАМО – 15 авг. В Москве перекрыли автомобильное движение на участке улицы Казакова между домом №6 и домом №8, строение 1, говорится в сообщении пресс-службы центра организации дорожного движения (ЦОДД).

«Перекрытие на улице Казакова связано со строительством железнодорожной магистрали Москва – Казань – Екатеринбург», – говорится в сообщении.

Такое ограничение движения на вышеуказанном участке будет действовать круглосуточно до 20 октября 2020 года.