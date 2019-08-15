РИАМО – 15 авг. В подмосковных Котельниках задержали мужчину, который устроил стрельбу, а затем забаррикадировался в здании парикмахерской, сообщил «РИАМО в Люберцах» источник в правоохранительных органах.

Инцидент со стрельбой произошел около 14:00-15:00 в микрорайоне Белая Дача городского округа Котельники. Неизвестный мужчина произвел одиночный выстрел, после чего забаррикадировался в эконом-парикмахерской по адресу: Белая Дача, дом №53. В результате стрельбы никто не пострадал. Велись переговоры.

«Стрелок задержан», – сказал собеседник.

Как отмечается в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области, после задержания мужчина будет доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

«В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 УК РФ «Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет», – добавляется в сообщении.

Как установили полицейские, стрелок – это местный житель 1968 года рождения. По имеющимся сведениям, к инциденту привел конфликт на бытовой почве.