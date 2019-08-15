РИАМО - 15 авг. Сбой произошел на Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена вечером в четверг из-за нарушения в работе электрооборудования, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«По предварительной информации, произошел сбой в работе электрооборудования в тоннеле между станциями «Текстильщики» и «Волгоградский проспект», - говорится в сообщении.

Из-за этого на участке ветки по направлению в центр увеличили интервалы движения составов. Они составляют шесть минут.