РИАМО – 15 авг. Турнир «Кубок губернатора Московской области по гандболу» пройдет с 16 по 18 августа на базе дворца спорта «Олимпийский» в городском округе Чехов, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Участие в соревнованиях примут и зарубежные спортсмены – на турнире встретятся команда «Стяуа» из Бухареста, которая является 28-кратным чемпионом Румынии, клуб «Металлург» из македонского Скопье, шесть раз бравший золото чемпионата своей страны, и Брестский гандбольный клуб имени Мешкова – 11-кратный чемпион Республики Беларусь.

«Турнир «Кубок губернатора Московской области по гандболу» откроет новый спортивный сезон. В Чехове за престижный трофей сразятся лучшие клубы своих стран. Представлять Россию будут, конечно же, «Чеховские медведи» – неоспоримые лидеры отечественного гандбола на протяжении уже многих лет», – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

«Чеховские медведи» 18 раз завоевывали звание чемпионов России по гандболу. Для них встреча со столь сильными противниками будет крайне интересной. Это же можно сказать и про зрителей. Интерес к гандболу в регионе растет, а соревнования с подмосковными спортсменами собирают полные стадионы.

«С каждым годом все больше юных спортсменов, мечтающих быть похожими на своих кумиров, записываются в спортивные секции. На базе училища олимпийского резерва в Чехове существует отделение гандбола, воспитанникам которого предстоит в будущем попасть в основу главной команды и продолжить славные традиции подмосковного гандбола», – отметил Терюшков.