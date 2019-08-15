РИАМО – 15 авг. Индивидуального предпринимателя в Коломенском городском округе привлекли к ответственности за нарушения правил содержания крупного рогатого скота и оформления документов в ФГИС «Меркурий», говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

В конце февраля 2018 года была проведена совместная проверка с Коломенской городской прокуратурой по соблюдению требований ветеринарного законодательства РФ в отношении ИП Главы КФХ Жуковой Е.С. Она является индивидуальным предпринимателем и осуществляет деятельность по содержанию и разведению крупного рогатого скота (КРС) в деревне Акатьево.

«В результате проверки управлением Россельхознадзора выявлены нарушения приказов «Об утверждении Ветеринарных правил содержания крупного рогатого скота в целях его воспроизводства, выращивания и реализации» и «Об утверждении ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях». Так, въезд на территорию хозяйства не оборудован дезинфекционным барьером, обеспечивающими обработку колес и шасси транспортных средств дезинфицирующими растворами, не замерзающими при минусовых температурах», – отмечается в сообщении.

Кроме того, входы в животноводческие помещения не оборудованы дезинфекционными матами для обеззараживания (дезинфекции) обуви персонала, а стены и перегородки в помещениях, где содержатся животные, изготовлены из необработанной древесины.

В марте 2019 года за выявленные нарушения ИП Глава КФХ Жукова Е.С. привлечена управлением к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в размере 3 тысяч рублей. Однако в установленный срок штраф не был оплачен.

В июне текущего года за неуплату административного штрафа в срок, управлением был составлен протокол об административном правонарушении, материалы дела направлены в судебный участок №84 Коломенского судебного района Московской области для принятия решения.

«В августе решением мирового суда индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа – 6 тысяч рублей», – резюмируется в сообщении.