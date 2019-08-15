РИАМО - 15 авг. Мэрия Москвы не санкционировала митинг и шествие, которые планировалось провести 24 августа в центре города под лозунгом за свободные выборы, сообщил незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Дмитрий Гудков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В своем посте Гудков опубликовал ответ столичных властей на заявления о проведении указанных мероприятий. Документы в мэрию подавали глава штаба Гудкова Эльвира Вихарева, координатор «Открытой России» в Москве Татьяна Усманова и незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Александр Соловьев. В первом документе они уведомляли власти о шествии по улице Маши Порываевой и проспекту Академика Сахарова с участием до 100 тысяч человек.

«Проведение шествия по указанному маршруту создаст помехи движению пешеходов и транспортных средств, в том числе специальных и экстренных служб, ограничит доступ москвичей и гостей столицы к объектам социальной и транспортной инфраструктуры, нарушит права граждан, не участвующих в мероприятии», - говорится в ответе мэрии.

Также не был согласован митинг в парке Победы. Мэрия сослалась на проведение в этом месте другого мероприятия, а также на отсутствие согласия ГАУК Москвы «Поклонная гора» на проведение мероприятия на своей территории. В качестве альтернативы была предложена площадка в районе Марьино, однако заявителей она не устроила.