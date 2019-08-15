РИАМО – 15 авг. Гонщик из Подмосковья Андрей Масленников продолжит борьбу за лидерство на домашней трассе, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

17 и 18 августа трасса Moscow Raceway примет предпоследний, 6-й этап Российской серии автомобильных кольцевых гонок SMP РСКГ. Традиционно он соберет лучших пилотов страны в пяти кузовных и формульных классах. Всего гостей соревнований ждет 10 гонок.

«Подмосковный спортсмен Андрей Масленников продолжит выступление в наиболее быстром и престижном гоночном классе «Туринг». Напомним, что после пяти этапов представитель Московской области занимает 4 позицию и отстает от третьего места на 12 очков», – отмечается в сообщении.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков подчеркнул, что в этом году регион принимает сразу два этапа главного кольцевого первенства страны — чемпионата SMP РСКГ. Со слов министра, в начале августа всероссийские соревнования прошли на трассе ADM Raceway в Верхнем Мячково.

«Хозяйкой грядущего этапа станет Moscow Raceway, расположенная в Волоколамском городском округе. Приятно, что на домашней площадке за позицию лидера поборется подмосковный гонщик Андрей Масленников. Его опыт и мастерство позволили ему на протяжении всего чемпионата всходить в число сильнейших пилотов страны», – дополнил Терюшков.