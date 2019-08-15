РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 15 авг. Интернет-платформу, которая объединит все учреждения сферы культуры, работающие в подмосковном Красногорске, запустят в ноябре, сообщила начальник управления культуры администрации городского округа Галина Ковалева.

«Сейчас мы создаем специальную платформу, портал, на котором объединяем всех участников творческих процессов. Назвали его «Вся культура Красногорска», – сказала Ковалева.

Она отметила, что работа над порталом идет с февраля. Уже разработаны его система и структура. Платформа предполагает возможность использования с мобильных устройств.

«Это очень расширяет информационные ресурсы сферы культуры. Надеюсь, что к концу октября – началу ноября мы эту программу запустим полностью, и она начнет работать. Это даст нашим жителям возможность более широко представить себе, что происходит в разных направлениях культуры в округе», – пояснила Ковалева.