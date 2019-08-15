РИАМО - 15 авг. Вертолет доставил в больницу 13-летнюю девочку, которая упала с высоты в новой Москве, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

«Экипаж дежурного санитарного вертолета Московского авиационного центра вылетел по вызову для спасения ребенка. На вертолетную площадку «Поповка» Троицкого округа Москвы машиной скорой помощи доставили девочку 13 лет после падения с высоты. По словам очевидцев, падение произошло с третьего этажа», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что авиамедицинская бригада на вертолете эвакуировала пострадавшую девочку в специализированное лечебное учреждение Москвы.