РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 15 авг. Входную группу в детскую библиотеку в подмосковном Красногорске оформят в стиле граффити, сообщила «РИАМО в Красногорске» начальник управления культуры муниципалитета Галина Ковалева.

«Сейчас у нас идут отделочные работы в детской библиотеке. Заказываем специальную авторскую мебель. Уже начали разрисовывать фасад здания, входную группу. Оформление в стиле граффити выполняют арт-художники братья Сергей и Михаил Ерофеевы, самая известная работа которых – граффити-портрет Месси на здании в Бронницах, выполненный к чемпионату мира по футболу», – сказала Ковалева.

Она отметила, что детская библиотека расположена в жилом доме на улице Пионерская. Прежде чем приступить к работам, проект обсудили с местными жителями.

Изменится не только внешний вид, но и формат работы детской библиотеки. По планам в полном объеме все работы закончат к концу октября. На реализацию проекта из муниципального бюджета выделили порядка 8 миллионов рублей.

Ковалева добавила, что Центральная библиотека Красногорска уже соответствует стандартам национального проекта «Культура». Кроме того, муниципалитет при поддержке министерства культуры региона подал заявку на грант в рамках нацпроекта по перезагрузке библиотек для Нахабинской библиотеки.

«Меняется вообще подход к работе библиотек, они становятся досуговыми центрами со специализацией на книгу. Как раз там мы будем учить читать. Сегодня это, оказывается, очень актуальная тема», – отметила Ковалева.

По ее словам, в рамках проекта цифровой культуры в новом творческом сезоне в библиотеках Красногорска планируют проводить трансляции концертов, которые проходят в разных точках мира.