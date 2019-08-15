РИАМО - 15 авг. В Подмосковье владельца участка земли площадью 2,96 гектара привлекли к ответственности за сорняки и неоплату штрафа, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

Участок находится в городском округе Серпухов.

«Во время проверки было выявлено нарушение земельного законодательства, выразившееся в невыполнении установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии <…>. Участок зарос сорной и древесно-кустарниковой растительностью, сельскохозяйственные культуры не возделываются, следы обработки почв отсутствуют», — говорится в сообщении.

Владельцу назначили 20 тысяч рублей штрафа, однако он не оплатил его вовремя.

В итоге, в августе решением мирового суда собственник привлечен к ответственности, его оштрафовали на сумму в два раза больше, чем изначально — на 40 тысяч рублей.