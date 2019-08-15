РИАМО - 15 авг. В Солнечногорске нарушили порядок проведения электронного аукциона на выполнение работ по ремонту кровель, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Ранее в управление поступила жалоба ООО «Медикал Сервис» на действия Тимоновской средней общеобразовательной школы и МКУ городского округа «Закупки» при проведении электронного аукциона по ремонту кровель. Согласно доводу жалобы, организаторы торгов неправомерно отклонили заявку компании от участия в электронном аукционе.

«Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу о неправомерности действий учреждений и признало жалобу ООО «Медикал Сервис» обоснованной», — говорится в сообщении.

Московское областное УФАС России выдало учреждениям обязательное для исполнения предписание об устранении нарушений.