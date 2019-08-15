РИАМО - 15 авг. За прошедшую неделю в Сергиево-Посадском городском округе по предписаниям Госадмтехнадзора устранили 23 нарушения на детских площадках, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В основном нарушения касаются состояния элементов площадок и их содержания в целом. Инспекторы Госадмтехнадзора Московской области регулярно проверяют все детские площадки региона, чтобы максимально оперативно выявлять неисправные элементы в конструкциях и заменить их.

«По требованию инспекторов Госадмтехнадзора Московской области было устранено 23 нарушения на детских игровых и спортивных площадок на территории Сергиево-Посадского городского округа», - рассказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Работы по выявлению нарушений на детских площадках продолжается.