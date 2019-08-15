РИАМО – 15 авг. На улице Кедрова в столичном районе Академический методом «умного сноса» демонтировали пятиэтажный дом, который ранее расселили по программе реновации, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства города Москвы.

Ранее жители дома №16, корпус 2 по улице Кедрова получили квартиры в том же районе по адресам: улица Дмитрия Ульянова, дома №№27 и 27 корпус 1. Освобожденный участок передадут для строительства жилого дома по программе реновации. Технология «умного сноса» используется при демонтаже всех расселенных по этой программе домов.

«Умный» снос осуществлялся в несколько этапов. На первом этапе внутри здания демонтировали отдельные элементы с разделением отходов по группам: фаянс и керамика – отдельно, стекло – отдельно, столярные изделия – отдельно для дальнейшей переработки в целях повторного использования. По окончании первого этапа сноса с помощью экскаватора-разрушителя был разобран железобетонный остов здания», – сказал руководитель департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев.

Основные принципы «умного» сноса, помимо максимальной переработки и повторного использования отходов, – это безопасность и экологичность. Строительный мусор можно использовать вторично. Кроме этого, такая технология позволяет сделать процесс сноса более щадящим для окружающей среды и сохранить максимальное количество деревьев.

«Всего в районе Академический в программу реновации включено 19 жилых домов. Для начала реализации программы в районе подобрано семь стартовых площадок, активно продолжается работа по подбору новых», – заключил Бочкарев.